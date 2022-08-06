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İş merkezinin çatı duvarı çöktü, faciadan dönüldü

İş merkezinin çatı duvarı çöktü, faciadan dönüldü
İş merkezinin çatı duvarı çöktü, faciadan dönüldü

Gaziantep’te bir iş merkezinin çatısındaki çatı duvarı çöktü. Duvarın beton parçaları kaldırıma düşerken o sırada kaldırımda kimsenin olmaması faciayı önledi.

İş merkezinin çatı duvarı çöktü, faciadan dönüldü - Tıkla İzle

Olay, merkez Şehitkamil ilçesine bağlı İncilipınar Mahallesi Kıbrıs Caddesi üzerinde öğle saatlerinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, cadde üzerinde yer alan 2 katlı iş merkezinin çatı duvarı çöktü. Büyük bir gürültüyle çöken duvarın molozları kaldırıma düştü. Duvarın moloz parçaları iş merkezinin altındaki iş yerlerinin önüne yığılırken o sırada kaldırımdan kimsenin geçmemesi büyük bir faciayı engelledi.

Kimsenin geçmemesi faciayı önledi

Hafta içi vatandaşların yoğun olarak kullandığı caddede yaşanan çökmenin hafta sonu yaşanmasıyla faciadan kıl payı dönüldü. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Çökmenin yaşandığı alan şerit çekilerek yaya geçişine kapatılırken temizlik görevlileri caddeye taşan moloz parçalarını temizledi. Duvarın kalan kısmının da çökebilme ihtimaline karşı kaldırımın kenarındaki şeridi dubayla kapatan trafik polisi, araç geçişini diğer şeritten sağladı. Çatı duvarının yıkılmayan kısmının belediye ekipleri tarafından kontrollü olarak yıkılması bekleniyor.

Muhammet Abdulkadir Esen
 

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