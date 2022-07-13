‘İş Sanat Çarşamba Sahnesi' Ece Göksu konseriyle başlayacak

İş Sanat, konserlerden hikâye dinletilerine, okuma tiyatrosundan arkeoloji ve sanat sohbetlerine zengin bir programla yer alacağı ‘İş Sanat Çarşamba Sahnesi' sanatseverlerle bu yaz Bodrum Zai Yaşam'da bir araya geliyor. 20 Temmuz'da Ece Göksu konseriyle başlayacak etkinlikler, yaz sonuna kadar her çarşamba izleyiciyle ücretsiz olarak buluşacak. Başarılı caz vokalisti Ece Göksu, cazın dünyaca ünlü üç kadını Billie Holiday, Nina Simone, Ella Fitzgerald'in unutulmaz şarkılarını seslendirerek izleyicilere güzel bir akşam yaşatacak.

Programda Mehmet Birkiye yönetmenliğinde Tilbe Saran, Bülent Emin Yarar, Metin Belgin ve Hakan Gerçek'in seslendireceği, Yaşar Kemal'in yazdıktan 44 yıl sonra yayımladığı son yapıtı, fantastik öğelerle bezediği eserinde, korku temasını ele aldığı ‘Tek Kanatlı Bir Kuş', Sait Faik Abasıyanık'ın ‘Her Şey İnsanı Sevmekle Başlar' ve Haldun Taner'in ‘İnsan Sadece Bir Araç' başlıklı hikâye dinletileri yer alırken, dinletilerin müzik direktörlüğünü ise şef Serdar Yalçın üstleniyor.

Yönetmen Yiğit Sertdemir'in hazırlayıp yönettiği, tiyatro literatürünün aşk sahnelerinin yer aldığı ‘En Güzel Aşk Sahneleri' okuma tiyatrosu da seyircisiyle buluşacak. Emrah Kolukısa'nın kazı başkanları ile yapacağı ‘Arkeoloji Sohbetleri' ve Bedia Ceylan Güzelce'nin moderatörlüğünde gerçekleşecek ‘Sanat Sohbetleri' de alanında uzman isimlerin bir araya geleceği keyifli sohbetlerle günümüze ışık tutacak.

Konser ve hikâye dinletilerinin 22.00'de, sohbetlerin ise 21.00 başlayacağı ‘İş Sanat Çarşamba Sahnesi' etkinlikleri ücretsiz gerçekleştirilecek.