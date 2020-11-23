İş Sanat caz sahnesi ‘Genedos' ile açılıyor

İş Sanat caz sahnesi, Ozan Musluoğlu'nun da içinde bulunduğu ‘Genedos' ile 24 Kasım tarihinde açılıyor. Yapılan bilgilendirmeye göre, Ozan Musluoğlu'nun da içinde bulunduğu ‘Genedos', sezonun ilk caz konseri olarak programda yer alıyor. Piyano ve vokalde Eylül Ergül, davul ve vokalde Çağla Karaali, saksafon ve flütte Serdar Barçın, kontrbasta ise Ozan Musluoğlu'nun yer aldığı ‘Genedos' caz projesi, ana akım cazdan modern parçalara uzanan zengin bir repertuvarla caz severlerin karşısında olacak. Konserde Beatles'tan Joe Henderson'a, John Lennon'dan Charlie Parker'a uzanan bir seçki yer alıyor. 24 Kasım saat 20.30'da İş Sanat'ın sosyal medya hesaplarından ve internet sitesinden ücretsiz izlenebilecek konser sezon sonuna kadar erişime açık olacak.

İş Sanat'ın kasım ayındaki diğer etkinlikleri dijital platformlar üzerinden izleyicilerle buluşmaya devam edecek. İş Sanat Masal Tiyatrosu'nun sahneleyeceği ‘Hansel ve Gretel' ile ‘Alaaddin' 22 ve 29 Kasım'da, W. Shakespeare'in ‘12. Gece' eserinden bir bölümün seslendirileceği Okuma Tiyatrosu 25 Kasım'da sanatseverlerle buluşacak. Tüm konser ve dinletiler 20.30'da, çocuk etkinlikleri ise 15.00'te yayında olacak.

Program hakkında şu bilgiler verildi:

Effendi, MccoyTyner

Taste of Honey, Beatles

Blackbird, Beatles

I lovebeing here withyou, Peggy Lee

Georgia, Emily King

A Touch of Paradise, Beady Belle

Recorda me, Joe Henderson

Oh mylove, John Lennon

Auprivave, Charlie Parker

Best Part, Daniel Caesar

İş Sanat'ta Kasım Ayı

22 Kasım 2020 Pazar saat: 15.00

İş Sanat Masal Tiyatrosu ‘Hansel ve Gretel'

Lerzan Pamir - yönetmen

Aslı Tandoğan - oyuncu

Anıl Altınöz - oyuncu

Mert Aydın - oyuncu

24 Kasım 2020 Salı saat: 20.30

Genedos

Ozan Musluoğlu - kontrbas

Serdar Barçın - saksafon ve flüt

Eylül Ergül - piyano ve vokal

Çağla Karaali - davul ve vokal

25 Kasım 2020 saat: 20.30

Okuma Tiyatrosu ‘12. Gece'

29 Kasım 2020 saat: 15.00

İş Sanat Masal Tiyatrosu ‘Alaaddin'

Lerzan Pamir - yönetmen

Aslı Tandoğan - oyuncu

Anıl Altınöz - oyuncu

Mert Aydın - oyuncu