İş Sanat sahnesinden depremzedelere saygı duruşu

İş Sanat'ın edebiyatımızın usta şair ve hikâyecilerinin önemli eserlerini sahneye taşıdığı dinletilerinde bu kez Türk edebiyatının üretken isimlerinden Behçet Necatigil'in üç radyo oyunu izleyicilerle buluştu. Ülkemizde yaşanan deprem felaketinin ardından etkinliklerine bir süre ara veren İş Sanat, izleyicileriyle Behçet Necatigil'in “Şimdi, Uzak, Yakın” başlıklı dinletisinde bir araya geldi. Dinletiden önce depremde hayatını kaybeden, yaralanan ve yakınlarını yitirenler sahnede anıldı. Yönetmen Mehmet Birkiye, “Depremi doğrudan yaşayanların acısını ne tarif edebiliriz ne de anlayabiliriz. Sadece şefkatle yanlarında durabiliriz. Bütün yüreğimizle böylesine bir felaketin bir daha yaşanmamasını diliyoruz. Biz, İş Sanat ailesinin bir parçası olarak edebiyatın, müziğin, kısaca sanatın gücüne sığınmak istiyoruz. Daha iyi bir yaşam için elimizden gelenin en iyisinin bu olduğuna inanıyoruz” ifadelerine yer verdiği kısa konuşmasının ardından sahnedeki sanatçıları ve izleyicileri bir dakikalık saygı duruşuna davet etti.

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