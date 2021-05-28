İş Sanat sezonunu İstanbul Ensemble ile tamamlıyor

İş Sanat 21'inci Sezonuna İstanbul Ensemble ile veda ediyor. Sezonun açılışına da imza atan, çoğunluğunu bağımsız çalışan müzisyenlerin oluşturduğu topluluk, sezonun kapanışını yine şef Serdar Yalçın yönetiminde yapacak. Piyanist Kenan Tatlıcı'nın solist olarak yer aldığı konserde Mozart Piyano Konçertosu No. 21 ve Eine Kleine Nacht Musik (Küçük Bir Gece Müziği) eserlerinin yanı sıra, Serdar Yalçın'ın orkestra için düzenlediği Santuri Ethem Efendi'nin Şehnaz Longa eseri de seslendirilecek. 31 Mayıssaat 20.30'da ilk gösterimi gerçekleşecek konser yıl boyunca İş Sanat'ın YouTube kanalında izlenebilecek.