İş Sanat'ın bayrama özel hazırlanan yayınları izleyicilerle buluşuyor

İş Sanat, bayrama özel hazırladığı video paylaşım platformu yayınları ile izleyicilerle buluşuyor. Konser programlarının yanı sıra Melikşah Altuntaş'ın hazırlayıp sunduğu “Hayatımın Listesi” başlıklı, sürpriz konukların yer aldığı söyleşi serisi de bayramda yayınlanacak ilk bölümü ile kültür merkezinin video paylaşım platformu kanalında izleyicisinin karşısında olacak.

Bayramda fasıl ziyafeti

Türk Sanat Müziği'nin değerli isimlerinin bir araya gelerek oluşturduğu “Gerdâniye Köçekçe Takımı”nın, kültür merkezi için hazırladığı konser bayramın ilk günü yayında olacak.

Osmanlı döneminde, müzikle dansın bir arada sunulduğu bir eğlence geleneği olan ve zaman içinde halk türküleriyle de bir araya gelerek yeni formlar kazanan köçekçe konseri bayramın ilk günü olan 2 Mayıs Pazartesi, 20.30'da yayınlanacak.

Kanun sanatçısı Serkan Mesut Halili'nin düzenlediği konserde, eserleri Canan Sezgin Geylan, Çiğdem Yarkın, Gül Yazıcı, Atakan Akdaş, Bekir Ünlüataer, İlhan Yazıcı, Murat Irkılata seslendirirken solistlere Enver Mete Aslan (Ud), Sercan Halili (İstanbul Kemençesi), Serdar Bişiren (Ritim), Serkan Mesut Halili (Kanun), Şükrü Kabacı (Klarnet), Volkan Ertem (Viyolonsel), Yaman Hâdi (Ritim) eşlik edecek. Konser, ilk gösterimin yapılacağı tarihten itibaren kültür merkezinin video paylaşım platformu kanalında erişime açık olacak.

“Gelecek Nesillere Armağan” belgeseli yayında

Türkiye İş Bankası, Ankara'nın sembol yapılarından biri olan, ünlü mimar Giulio Mongeri'nin imzasını taşıyan Ulus'taki 3. Genel Müdürlük binasını, milli iktisat tarihimiz açısından önem taşıyan kurumsal birikimini toplumla paylaşmak üzere müzeye dönüştürdü. 2 Mayıs 2019 yılında açılan ve bugün “Türkiye İş Bankası İktisadi Bağımsızlık Müzesi” olarak ziyaretçilerini ağırlayan binanın müzeye dönüşüm hikayesi, 3. yıldönümünde 2 Mayıs Pazartesi, saat 20.30'da ‘Gelecek Nesillere Armağan' belgeseli ile kültür merkezinin video paylaşım platformu kanalında izlenebilecek.

Belgeselde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün “Siyasi ve askeri muzafferiyetler ne kadar büyük olursa olsun, iktisadi zaferlerle taçlandırılmadıkça payidar olamaz” vizyonuyla kurulan bankanın tarihi ile Cumhuriyetin kuruluşunu takiben Türkiye'nin iktisadi bağımsızlık yolunda atılan adımlar ele alınıyor. Türkiye İş Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Bali ve Genel Müdürü Hakan Aran'ın da görüş ve anılarıyla yer aldığı belgeselde müzenin kuruluşuna tarih ve müzecilik alanında katkı sağlayan uzmanların görüşlerine de yer veriliyor. Hüseyin Ulaş Babucoğlu'nun yönettiği belgeselin metin yazarlığını ve seslendirmesini yazar Bedia Ceylan Güzelce üstlenirken müziklerine Saki Çimen imza attı.

Venezuela Simon Bolivar Senfoni Orkestrası konserleri

Dünyaca ünlü Venezuela Simon Bolivar Senfoni Orkestrası'nın İş Kuleleri Salonu'nda verdiği konserleri 3 Mayıs Salı ve 5 Mayıs Perşembe, saat 20.30'da yayında olacak. Orkestra şefi Christian Vasquez yönetiminde gerçekleşen, çellist Poyraz Baltacıgil'in solist olarak yer aldığı konserde Antonin Dvorak'ın Si Minör Çello Konçertosu ve Sergey Prokofyev'in 5. Senfonisi seslendiriliyor. Andres David Ascanio ve Christian Vasquez'in yönettiği ikinci konserde ise orkestra, Amerika kıtası bestecilerinin eserlerinden oluşan bir repertuvarla video paylaşım platformunda izleyicisiyle buluşacak.

Karadeniz müziğinin sevilen ismi Resul Dindar, “Sevdam ile Dalgalan Karadeniz” başlıklı konseri ile 4 Mayıs Çarşamba, 20.30'da kültür merkezinin video paylaşım platformu kanalına konuk oluyor. Geleneksel Karadeniz müziğini rock ve pop altyapısı ile ustaca harmanlayan Dindar, sevilen türkülerle bayramın son günü seyircisi ile buluşacak.

Melikşah Altuntaş “Hayatımın Listesi” programı ile seyircisiyle buluşuyor

Kültür merkezinin yeni kültür sanat programı Mayıs ayında video paylaşım platformu kanalında başlıyor. Melikşah Altuntaş'ın hazırlayıp sunduğu “Hayatımın Listesi”nde, sürpriz konuklarla müzikten, tiyatroya, sinemadan, edebiyata güncel konular konuşulacak.

Cengiz Özkan ve Cahit Berkay'dan “Anadolu Ozanlarının İzinde” konseri

Anadolu rock müziğinin önemli isimlerinden Cahit Berkay ve Türk halk müziğinin önemli isimlerinden Cengiz Özkan'ın “Anadolu Ozanlarının İzinde” başlıklı konseri 6 Mayıs Cuma, 20.30'da yayında olacak.

Âşık Mahzunî Şerif, Nesimî Çimen, Âşık Veysel gibi Anadolu ozanlarının eserlerinin yorumlandığı konserde Cahit Berkay ve Cengiz Özkan'a Türk halk müziğinin yeni nesil seslerinden Elif Buse Doğan solist olarak eşlik ediyor.

İş Sanat'ın video serisi Çocukken Büyüdüm Ben yeni bölümleriyle devam ediyor. Terzi Mahmut Bey ve dükkânına gelen kukla İhsan'ın günlük hayat hakkındaki sohbetlerine yavaş yavaş kasabanın diğer kukla ve insanlarının da katıldığı seri, izleyenlere bireylerin varoluş farklılıklarına rağmen birlikte yaşayabildikleri, sevinci ve hüznü paylaşabildikleri bir dünyaya tanıklık etme imkânı sunuyor. Semaver Kumpanya'nın İş Sanat için hazırladığı “Çocukken Büyüdüm Ben”, 8 ve 22 Mayıs Pazar, saat 15.00'te izlenebilecek.

Habip Aydoğdu, Ankara Ulus'taki Türkiye İş Bankası İktisadi Bağımsızlık Müzesi'nin 3. Katında yer alan İş Sanat Ankara Sanat Galerisi'nde “Kırmızı Yine Kırmızı” başlıklı sergisi ile sanatseverlerle buluşuyor. 2019 yılında açılması planlanan, fakat pandeminin getirdiği kısıtlamalar çerçevesinde müze ve galerilerin ziyarete kapanması ile ertelenen sergi, 2022 yılına gelindiğinde konsepti tamamen değişmiş olarak hayata geçiyor. Sergi 30 Temmuz 2022 tarihine kadar ziyaret edilebilecek.

Ressam Yalçın Gökçebağ'ın “Geçmiş Uzun Sürer” başlıklı sergisi, 26 Nisan Salı gününden itibaren Kibele Sanat Galerisi'nde sanatseverlerle buluşuyor. 23 Temmuz 2022 tarihine kadar devam edecek sergide sanatçının farklı dönemlerine ait eserleri yer alacak.