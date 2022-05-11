İş Sanat'ın ‘Cuma İş Çıkışı' konserleri yeniden başlıyor

İş Sanat'ın İş Kuleleri Kibele Heykeli Önü'nde düzenlediği Cuma İş Çıkışı açık hava konserleri bu sezon 13 Mayıs'ta Hey! Douglas ile başlıyor. 20 Mayıs'ta rap müziğin başarılı ismi Ceza, 27 Mayıs'ta Can Temiz sahne alacak. Haziran ayında Ceylan Ertem, Sezen Aksu Tribute, Melike Şahin ile devam edecek ücretsiz konserler 1 Temmuz'da Göksel konseri ile sezonu kapatacak.

Cuma İş Çıkışı, 3 Haziran'da İş Bankası'nın Ankara Söğütözü'ndeki Teknoloji ve Operasyon Merkezi'nin (ATOM binası) açık otoparkında Yeni Türkü ve 17 Haziran'da İzmir Kültürpark'ta gerçekleşecek Hey! Douglas konserlerini de İstanbul dışındaki seyircisiyle buluşturmaya hazırlanıyor.

Geçen sene Sattas, Evrencan Gündüz, Mirkelam gibi sevilen sanatçıları sahnesine konuk eden ücretsiz Cuma İş Çıkışı konserleri bu sezon da saat 18.00'de başlayacak.