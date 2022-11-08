İş Sanat'ın dinletileri Ümit Yaşar Oğuzcan şiirleri ile başladı

İş Sanat'ın Türk edebiyatının usta şair ve hikâyecilerinin eserlerini müzik ile buluşturduğu, yeni sezonun ilk dinletisi İş Kuleleri Salonu'nda Ümit Yaşar Oğuzcan şiirleri ile başladı. Atilla Birkiye'nin metinlerini hazırladığı, Serdar Yalçın'ın müzik yönetmenliğini üstlendiği ve Mehmet Birkiye'nin sahneye uyarladığı “Önce Aşk Vardı” başlıklı dinletide şiirleri Metin Belgin, Bülent Emin Yarar, Hakan Gerçek seslendirdi. Müzikle şiirinin bir araya geldiği etkinlikte Vedat Sakman vokal ve gitar, Koray Hatipoğlu klasik gitar, Zafer Aslan bas ve buzuki ile yer aldı.

Ümit Yaşar Oğuzcan'ın sevilen şiirlerinin seslendirildiği ve salonu dolduran seyircilerin alkışlarıyla beğeni toplayan dinleti, 14 Kasım Pazartesi, saat 20.30'da İş Sanat'ın video paylaşım platformu kanalında yayında olacak. Kültür merkezinin dinletileri Behçet Necatigil'in “Şimdi Uzak Yakın” başlıklı radyo tiyatrosu canlandırmasıyla 19 Aralık Pazartesi, saat 20.30'da İş Kuleleri Salonu'nda izleyiciyle buluşacak. İş Kuleleri Salonu'nda rezervasyon yapılarak ücretsiz izlenebilecek dinletiler, aynı zamanda video paylaşım platformundan da yayınlanacak.

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