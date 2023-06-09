İş Sanat'ın etkinlikleri video paylaşım platformunda izleyiciyle buluşuyor

Sezon boyunca ülkemizin güçlü seslerinin yanı sıra, dünyaca ünlü solist ve orkestraları izleyicileriyle buluşturan İş Sanat, hafızalara kazınan etkinliklerini video paylaşım platformu kanalında sanatseverlerin ilgisine sunacak.

Nükhet Duru ve Kadın Ozanlar konserleri

İş Sanat'ın Mayıs ayı itibarıyla sonlanan 23'üncü sezonu boyunca sahnelenen tüm konserler izleyicilerin yoğun ilgisiyle karşılandı. Sezonun beğenilen konserlerinden 2 yerli proje öne çıkıyor. Türk pop müziğinin sevilen ismi Nükhet Duru'nun, ülkemizin önemli caz müzisyenleri ile sahne aldığı “Nünü Caz Söylüyor” isimli konseri ile Türk halk müziğinin üç güçlü kadın sesi, Feryal Öney, Ayfer Vardar ve Elif Buse Doğan'ın yer aldığı “Kadın Ozanlar” başlıklı konserin bir bölümü, kaçıranlar ve tekrar izlemek isteyenler için İş Sanat'ın video paylaşım platformu kanalında sanatseverlerle buluşuyor.

Jaga Jazzist konseri

Kendilerine has müzik tarzlarıyla dünyada geniş kitlelere ulaşan, progressive müzik denince akıllara gelen gruplar arasında yer alan Jaga Jazzist, renkli sahne performansı ile elektronik ve caz müziğini İş Sanat'ın sezonunda bir araya getirdi.

Konser boyunca caz müziğinin farklı dallarına hitap ederek izleyenlerin beğenisini kazanan Jaga Jazzist'in hafızalara kazınan performansının bir bölümü kültür merkezinin video paylaşım platformu kanalında ücretsiz izlenebilecek.

Sezon konserleri video paylaşım platformunda

Dünyanın önemli senfoni orkestraları arasında gösterilen, besteci ve orkestra şefi Vakhtang Kakhidze yönetimindeki Tiflis Senfoni Orkestrası, ülkemizin önemli temsilcilerinden, flüt sanatçısı Şefika Kutluer'le birlikte dinleyicilerin beğenisini topladı. Wolfgang Amadeus Mozart'tan Antonin Dvorak'a uzanan bir repertuvarla izleyicilerini etkileyen orkestranın konserinin tamamı, İş Sanat'ın video paylaşım platformu kanalından izlenebilecek.

"Her Yerde Kar Var", “Karlar Düşer”, “Sen Sevme Beni” şarkılarının orijinallerinin sahibi Salvatore Adamo, uzun bir aradan sonra İstanbul'da konser verdi. Adamo'nun nesilden nesile aktarılan şarkılarını konserde Türkçe söyleyerek sevenlerine sürpriz bir gece yaşattığı konserin özel anları, video paylaşım platformu kanalında izleyicileriyle buluşmaya devam ediyor.

Mayıs ayında sahnelenen, Grammy ödüllü orkestra şefi Tonu Kaljuste yönetimindeki Tallinn Oda Orkestrası'nın yaşayan önemli çağdaş müzik bestecilerinden Arvo Part'ın eserlerini seslendirdiği konser, 11 Haziran'da İş Sanat'ın video paylaşım platformu kanalında yayında olacak.

Bu sezonun başarılı caz konserlerinden biri olan, ünlü caz kontrbasçı Renaud Garcia-Fons'un geleneksel Türk müziğinin önemli isimleri Serkan Halili ve Derya Türkan ile hazırladığı “Le Souffle de Cordes- Tellerin Nefesi” konserinin bir bölümü, 28 Haziran'dan itibaren video paylaşım platformunda izleyicilerle buluşuyor.

Türkiye'nin önde gelen caz sanatçıları Sabri Tuluğ Tırpan, Hamdi Akatay, Cenk Erdoğan, Eylem Pelit ve Volkan Öktem'den oluşan Almagest Quintet, ünlü trompetçi Nis Petter Molvaer ile bir araya gelerek, caz ritimlerini doğaçlama bir üslupla müzikseverlerle buluşturduğu konser, 29 Haziran Perşembe, İş Sanat'ın video paylaşım platformu kanalında izlenebilecek. Caz, ambient, house ve elektronik müziği ustalıkla bir araya getiren Molvaer, performanslarında akustik tınıları elektronik dünyaya dâhil ederek, pop, rock, funk ve modern caz dünyasının sınırlarını genişletmeye devam ediyor.

İş Sanat'ın 23. sezon kapanışını, Barok dönemin önemli eserlerini seslendiren İtalya'nın ünlü barok topluluğu Venedik Barok Orkestrası ile yaptığı, çellist Mario Brunello'nun sahne aldığı konserden bir bölüm ise 1 Temmuz'da müzikseverlerle video paylaşım platformunda buluşacak.

Edebiyatımızın usta isimlerinin eserlerinin müzikle buluştuğu dinletiler

İş Sanat, sezon boyunca seyircisiyle buluşturduğu ücretsiz etkinliklerini, konserlerin yanı sıra edebiyat alanında da izleyicisiyle buluşmayı sürdürdü. Edebiyatımızın usta şair ve hikâyecilerinin unutulmaz eserlerinin müzik ile buluştuğu dinletiler, Ümit Yaşar Oğuzcan, Cemal Süreya, İlhan Berk, Melih Cevdet Anday şiirlerinin yanı sıra, Tarık Dursun K. ve Sabahattin Ali hikâyeleriyle sanatseverlerle buluşuyor.

Sabahattin Ali'nin “Bu Dünya Böyledir İşte”, Behçet Necatigil'in “Şimdi Uzak Yakın”, Ümit Yaşar Oğuzcan'ın “Önce Aşk Vardı” başlıklı dinletilerinin yanı sıra, geçtiğimiz sezonun beğeni toplayan dinletileri de İş Sanat'ın video paylaşım platformu kanalında izleyicileriyle buluşmaya devam ediyor.

23. sezonda ilk kez sahnelenen, Tarık Dursun K. hikâyelerinden oluşan “Anısı Kalır” dinletisi 5 Haziran'da, sezonda ilk kez sahnelenen ve İlhan Berk şiirlerinden derlenen “Sen Gel Bizi Yeni Vakitlere Çıkar” dinletisi 19 Haziran'da, Cemal Süreya'nın sevilen şiirlerinin seslendirildiği “Gurbet Yavrum Garba Düşmektir” dinletisi 30 Haziran'da, Melih Cevdet Anday şiirlerinden oluşan “Ah Yalnızlığın Gömük Kapıları” dinletisi ise 10 Temmuz'da İş Sanat'ın video paylaşım platformu kanalında yayında olacak.

“Parlayan Yıldızlar”ından sezon boyu süren performans

İş Sanat'ın genç müzisyenlere sahne deneyimi kazandırmak ve sanat hayatına attıkları ilk adımlarında destek olmak amacıyla düzenlediği Parlayan Yıldızlar konserleri tüm sezon boyunca devam etti. Yapılan seçmeler sonucunda 16 genç müzisyene konser imkânı sağlayan İş Sanat, 2002 yılından bugüne birçok genç müzisyene destek vererek, Parlayan Yıldızlar'ın ücretsiz konserlerini dinleyicilerle buluşturdu. Birbirinden yetenekli müzisyenlerin performanslarından kesitlerin video paylaşım platformu kanalında izlenebileceği Parlayan Yıldızlar konserleri gelecek sezon da devam edecek.

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