İş Sanat'ın yeni yıl konseri sosyal medya kanalında

Her sezon ülkemizin ve dünyanın önde gelen orkestraları ve solistlerini sahnesinde ağırlayan İş Sanat, bu sezon Yeni Yıl konserinde dünyaca ünlü soprano Olga Peretyatko ve Türkiye'yi yurtdışında başarıyla temsil eden tenor Mert Süngü'yü konuk etti. Maximum Uniq Hall'da gerçekleşen konserde solistlere orkestra şefi Rengim Gökmen yönetimindeki Gedik Filarmoni Orkestrası eşlik etti.

Tchaikovsky, Rossini, Donizetti ve Strauss eserlerinin yer aldığı konserde Mert Süngü'nün Tevfik Gudiyev'in ‘Yalgızam' eserini seslendirdiği performansı büyük beğeni topladı. Defalarca sahneye davet edilen ve Süngü'nün gitarıyla eşlik ettiği biste Olga Peretyatko ise “Sevdim Bir Genç Kadını” adlı Türk tangosunu seslendirmesiyle dakikalarca ayakta alkışlandı.

31 Aralık Cuma, saat 21.00'de ilk gösterimini yapacak konser, sezon sonuna kadar İş Sanat'ın YouTube kanalından izlenebilecek.