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İş Sanat'ta 'Provadan İzle' Cimri ile başlıyor

İş Sanat'ta 'Provadan İzle' Cimri ile başlıyor
İş Sanat'ta 'Provadan İzle' Cimri ile başlıyor

İş Sanat, Provadan İzle başlıklı yeni serisiyle klasikleşmiş tiyatro eserlerini izleyiciyle buluşturuyor. Fransız yazar Molire’in ölümsüz komedisi 'Cimri' ile başlayacak olan seride, oyunun tamamı bir okuma provası düzeninde seyircilere sunuluyor.

İş Sanat, Provadan İzle başlıklı yeni serisiyle klasikleşmiş tiyatro eserlerini izleyiciyle buluşturuyor. Fransız yazar Molire'in ölümsüz komedisi “Cimri” ile başlayacak olan seride, oyunun tamamı bir okuma provası düzeninde seyircilere sunuluyor. Bir masanın etrafında gerçekleşen seride izleyici tüm metnin okunduğu, alışılmışın dışında bir deneyime davet ediliyor.

Parayı bütün değerlerin üzerinde tutarak, kendine ve çevresine yabancılaşan insanın içine düştüğü çelişkileri eleştirel bir bakış açısıyla sergileyen “Cimri” kaleme alınmasının üzerinden 400 yıl geçmesine rağmen hala güncelliğini koruyor. Eserlerindeki tiplemelerle insana dair en temel duyguları yalınlıkla anlatan yazarlardan biri olan Molire'in bu eseri, başrolünde Serkan Keskin'in olduğu Semaver Kumpanya'nın yorumuyla 12 Şubat saat 20.30'dan itibaren İş Sanat'ın sosyal medya hesaplarında ve internet sitesinde sezon boyunca izlenebilecek.
Tansu Biçer yönetmenliğindeki oyunda, Sezin Bozacı, Ahmet Kaynak, Hakan Atalay, Metin Alpargun, Cansu Saka, Onur Yalçınkaya, Ezgi Ulusoy Tamer, Onur Şenol, Selen Şenay, Uğur Senkeri ve Saniye Samra yer alıyor.

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