İş Sanat'tan Aşık Veysel şiir dinletisi

22'nci sezonunda seyircili konserlerin yanı sıra çevrim içi programını da izleyicilerine sunmaya devam eden İş Sanat, Aralık ayı programında aşık geleneğinin önemli temsilcisi Aşık Veysel'i “Uzun İnce Bir Yoldayım” başlıklı şiir dinletisiyle anıyor. Metin Belgin, Bülent Emin Yarar ve Hakan Gerçek'in şiirleri seslendireceği dinletide, Cengiz Özkan Aşık Veysel'in türküleri ile şiirlere eşlik ediyor. Atilla Birkiye'nin metinlerini düzenlediği, Mehmet Birkiye'nin ise sahneye uyarladığı dinletinin müzik yönetmenliğini Serdar Yalçın üstleniyor.

Dinleti, 20 Aralık Pazartesi saat 20.30'daki ilk gösteriminden itibaren sezon boyunca İş Sanat'ın YouTube kanalından izlenebilecek.