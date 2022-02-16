İş yeri alev alev yandı: Gürültüyle patlayan boya kutuları panik oluşturdu

Sabah saat 04.20 sıralarında Erciş yolu üzerinde bulunan Zafer Yurtsever'e ait inşaat malzemesi satan bir iş yerinde bilinmeyen bir nedenle yükselen dumanları gören vatandaşlar durumu 112 acil ihbar hattına bildirdi.

Kısa süre içerisinde olay yerine gelen İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Tuşba Grup Amirliği ekipleri, yangına ilk müdahaleyi yaptı.

Dükkân içerisinde bulunan elektrik kabloları ve boya gibi birçok inşaat malzemesinden kaynaklı büyüyen yangına müdahale için İpekyolu ve Edremit itfaiye amirliği ekipleri ile VASKİ su tankerleri yönlendirildi.

Yaklaşık 10 araç ve 26 personel ile müdahale edilen yangın, 2 saatlik çalışmanın ardından yan tarafında bulunan iş yerlerine sıçramadan kontrol altına alındı.

Yunus Tuğrul



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