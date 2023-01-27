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İş yeri hırsızı yakayı ele verdi

İş yeri hırsızı yakayı ele verdi
İş yeri hırsızı yakayı ele verdi

Kocaeli'de iş yerinden hırsızlık yapan şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalanarak cezaevine gönderildi.

Olay, 22 Ocak'ta Gebze'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, iş yerinden hırsızlık yapıldığına dair ihbar aldı. İhbarı değerlendiren ekipler, hırsızı yakalayabilmek için çalışma başlattı. Ekiplerin çalışmaları neticesinde hırsızlık olayını A.K.'nin gerçekleştirdiği tespit edildi. A.K., 25 Ocak'ta yakalanarak gözaltına alındı. İfadesi alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Mert Gürenç

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