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İş yeri küle döndü, maddi kayıp çok büyük

İş yeri küle döndü, maddi kayıp çok büyük
İş yeri küle döndü, maddi kayıp çok büyük

Edirne’de, bir yapı market zincirinin şubesinde çıkan yangın paniğe neden oldu. Söz konusu yapı market çalışanlarının iddiasına göre, önce şalterlerin attığı ve küçük bir ateş ile yangının başladığı belirtildi.

Yangında, yapı market mağazasında ciddi mal kaybı olduğu belirtilirken, çalışanların ve müşterilerin tahliyesi olası bir faciayı önledi.

Yangın, Edirne Yeni Sanayi Sitesi arkasında bulunan bir yapı market zincirinin Edirne Şubesinde meydana geldi. Mağaza çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Polis ekipleri de bölgede güvenlik çemberi oluşturarak, yapı market içerisinde bulunan malzemelerin patlama ihtimali nedeniyle vatandaşları çevreden uzaklaştırdı. AFAD ve 112 sağlık ekipleri de bölgede hazır tutuldu.
İtfaiye ekiplerinin yapı market içerisinde ve deposunda yangını söndürme ve kontrol alma işlemleri devam ediyor.

“Önce insanı kurtardık”

Mağaza sorumlularında Kadir Eker, İHA'ya yaptığı açıklamada, “Birden şalter attı. Küçük bir ateş gördük. Yangın tüplerini alana kadar büyüdü. Sonra personelimizi tahliye ettik. İçeride 12 personelimiz vardı. Hiçbir şekilde yaralımız söz konusu değil. Önce insanları kurtardık” dedi

Koray Ustabaşı
 

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