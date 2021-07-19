İş yeri sahibi deprem oluyor zannetti, gördüğü manzara dehşete düşürdü

Olay, Başiskele ilçesi Vezirçiftliği Mahallesi'ndeki Fakülte Caddesi'nde bulunan zücaciye mağazasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iş yeri sahibi Yaşar Duman dükkanında oturduğu sırada tabakların ve tavaların sallandığını fark etti. Deprem olduğunu düşünerek paniğe kapılan Duman, daha sonra sesin geldiği alanda yılan olduğunu gördü. Korkuyla dışarıya çıkan Yaşar Duman, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Mağazaya giren ekipler, kullandıkları özel ekipmanlarla yılanı yakaladı. Yakalanan yılan, daha sonra dükkandan 300 metre uzaklıkta bulunan yeşil alana salındı.

"Tabakları, tavayı salladı"

Dükkanda olduğu sırada yılanı fark ettiğini anlatan Yaşar Duman, "Deprem oluyor zannettim ama baktım ki yılan girmiş. İtfaiye ekipleri yılanı çıkardı, ben epeyce korktum. Yılanı doğaya saldılar, o yerini buldu. Karnı acıkmıştır veya susamıştır belki bu yüzden dükkana girmiştir. Tam anlaşamadık, neden geldiğini söylemedi bana. Biraz korktum, deprem zannettim. Tabakları, tavayı salladı. Baya da büyük bir yılan. Yaklaşık 1 buçuk metre boyundaydı" dedi.



Cihan Atik

