İş yeri sahibinin yokluğundan faydalanıp kasadan para çaldı

Okmeydanı'nda bir kasap dükkanına gelen bir kişi, iş yeri sahibinin lavaboda olmasını fırsat bilerek kasa kısmına yöneldi. Kasayı açarak içerisinde bulunan bin 500 TL'yi çalan hırsız güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde hırsızın rahat bir şekilde parayı çaldıktan sonra hızla uzaklaştığı görüldü.

Batuhan Toprak



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