İş yeri sahipleri çalan alarmı kedi zannetti, tilki mağazayı savaş alanına çevirdi

İlginç olay, Çakalderesi mevkiinde bulunan bir motosiklet satış mağazasında yaşandı. Mağaza çalışanları sabah iş yerini açtıklarında gördükleri manzara karşısında şaşkına döndü. İş yerinde bulunan ve satılmayı bekleyen sıfır motosikletlerden en az 20 tanesinin deri koltukları ve içerisindeki süngerler parçalanmış, duvarda asılı vaziyetteki eldivenler ve diğer aksesuarlar yerlere saçılmış, iş yerinin perdeleri yerinden sökülmüş vaziyette bulundu.

Tilki, havanın kararmasıyla birlikte mağazayı talan etti

Şaşkınlıklarını üzerinden atan iş yeri sahibi ve çalışanlarının güvenlik kamerasını izlediklerinde şaşkınlıkları bir kat daha arttı. İş yerine giren bir tilki, havanın kararmasıyla birlikte motosikletler üzerinde geziniyor, deri oturak ve koltukları parçalıyor, motosikletin üzerine çıkıp zıplayarak duvarda asılı duran eldiven ve diğer aksesuarları yere indiriyordu.

Tilkiyi bulmak için seferber olan görevliler, tilkiyi iş yerinin üst katında motosiklet parçalarının bulunduğu bölümde saklanırken buldular. Bir iş yeri çalışanı eldiven, mont ve kask taktıktan sonra tilkiyi yakalayıp karton kutuya koyarak, iş yerine çağırılan Doğal Hayatı Koruma görevlilerine teslim etti. Doğal Hayatı Koruma görevlileri, teslim aldıkları tilkiyi sağlık kontrolünden geçirip, sağlık durumunun iyi olduğundan emin olduktan sonra doğaya bıraktı.

Arif Kaplan

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