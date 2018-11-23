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İş yerinde çıkan yangın paniğe neden oldu...

İş yerinde çıkan yangın paniğe neden oldu...
İş yerinde çıkan yangın paniğe neden oldu...

Adıyaman’da, bir iş yerinde çıkan yangın paniğe neden oldu.

Edinilen bilgilere göre, Siteler Mahallesi 8. Aile Sağlığı Merkezi yakınlarında bulunan bir iş yerinde bilinmeyen nedenlerden dolayı yangın meydana geldi. Çıkan yangını fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ile polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevre güvenliği alırken itfaiye ekipleri de alevlere müdahale etti. İtfaiye ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda yangın söndürüldü. Meydana gelen olayda ölen ya da yaralanan olmazken iş yerinde maddi hasar meydana geldi.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.  

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