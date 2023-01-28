İş yerinde kumar oynarken yakalandılar

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Çayırova'da umuma açık eğlence ve istirahat yerlerinde denetim gerçekleştirdi. S.Ç. isimli şahsın iş yerinde yapılan denetimde kumar oynattığı tespit edildi. İş yeri sahibi S.Ç. hakkında adli işlem başlatılırken kumar oynayan 4 kişiye ise idari yaptırım kararı uygulandı. Kumardan elde edilen 2 bin 500 TL'ye de el konuldu.

Mert Gürenç

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