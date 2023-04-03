İş yerinde kumar oynatırken yakalandı, toplanan bin 365 TL'ye el konuldu

Edinilen bilgiye göre, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, Kartepe ilçesinde umuma açık eğlence ve istirahat yerinde denetim yaptı. Denetimlerin neticesinde Y.A. (21) isimli şahsın iş yerinde kumar oynattığı tespit edildi. Gözaltına alınan Y.A. için adli işlem, kumar oynadığı öğrenilen 7 kişiye ise idari yaptırım kararı uygulandı. Öte yandan kumarda toplanan bin 365 TL paraya da el konuldu.

Cihan Atik



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