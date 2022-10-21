İş yerinde uyuyakalınca polis ve itfaiye ekiplerini ayağa kaldırdı

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan bir iş merkezinde yaşandı. İddiaya göre E.U., eşiyle yaşadığı tartışmanın stresini üzerinden atmak için iş yerinde bekledi. Fakat başına geleceklerden habersiz E.U., burada uyuyakaldı. Uyandığında ışıkları kapalı gören adam, gölgelerin gezdiğini iddia ederek iş yerinden çıkmak istedi. İş yerinin kilitli olduğunu anlayan E.U., durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ve polis ekipleri, genç adamla telefonla irtibata geçti. İtfaiye ekiplerinin güvenlik kapısını keseceği esnada iş merkezinin etrafında keşif yapan polisler, arka kapının açık olduğunu fark etti. İrtibat kurdukları E.U.'yu arka kapıya yönlendiren ekipler, kan ter içinde kalan adama derin bir nefes aldırdı.

Ahmet Burak Öztürk - Mesut Güleç

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