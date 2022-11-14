İş yerinden hırsızlık yapan şahıs suçüstü yakalandı

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü Çarşı ve Mahalle Bekçileri, Mücahitler Mahallesi Gazi Muhtar Paşa Bulvarı üzerinde bulunan bir iş yerinde hırsızlık yaptığı iddia edilen Y.K. isimli şahsı suçüstü yakaladı. Çalıntı malzemeler ile birlikte suçüstü yakalanarak gözaltına alınan Y.K. isimli şahsın toplam 19 adet suç kaydı bulunduğu tespit edildi.

Said Vakkas Yağcı

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