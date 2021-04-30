İş yerine çalışmaya giderken dehşeti yaşadı

Kaza, Akyazı ilçesi Batakköy Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, R.K. idaresindeki 06 AZ 4735 plakalı Volkswagen markalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıktı. Kontrolden çıkan araç takla atarak yol kenarında bulunan araziye uçtu.

Ters dönen otomobil içerisinde yaralanan sürücü kendi imkanları ile araçtan çıkarak yardım istedi. Konunun haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yaralı sürücü R.K., Akyazı Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Öte yandan, R.K.'nın akaryakıt istasyonuna işe gittiği esnada kaza geçirdiği öğrenilirken, polis konu ile ilgili inceleme başlattı.

Ali Yıldırım

