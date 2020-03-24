İş yerine gelen araçları bedava dezenfekte ediyor

İlçede trafik ışıklarını kendi imkanlarıyla hiçbir menfaat beklentisiz olarak temizleyen ve bir süre öncede Afrin'de Zeytin Dalı Harekatı'na destek olmak için iki günlük kazancını Mehmetçik Vakfı'na bağışlayan 27 yıllık esnaf Erkan Keskin, Türkiye'nin tek sorunu haline gelmiş olan korona virüsüyle mücadele etmek için iş yerine gelen bütün araçları ücretsiz dezenfekte ediyor.

Keskin, “Dünyayı etkisi altına alan korona diye bir virüs var. Biz de birlik ve beraberlik içinde bu işi aşacağız. En önemli iş temizlik. Oto yıkama işi ile uğraştığım için araçların yıkama işini yapıyorum. Araçları yıkadıktan sonra dezenfekte işlemini ücretsiz yapıyorum. Böyle bir günde birlik ve beraberlik içinde tekrar eski günlere kavuşacağız. Evde kal dediğimiz takdirde, herkes evde kalırsa bu korona virüsünü en kısa zamanda atlatacağız diye düşünüyorum. İnsanlara en büyük çağrım mümkün olduğunca evden çıkmasınlar. Ben de mecburum geldim, ödemelerimiz var hem de vatandaş için buradayım. Araçlarını yıkatmak isteyenlerin araçlarını yıkıyorum ama dezenfekte işlemini ücretsiz kim olursa olsun ayrım yapmadan yapıyorum. Durum çok ciddi, basit bir şey değil diğer yıkamacı arkadaşlarımda duyarlı olur. Birlik ve beraberlik içinde bu işi de başaracağız. Ben arkadaş çevresinde sevilen bir insanım. Ne olursa olsun yanımdaki komşum açken be tok duramıyorum. Paylaşmayı çok seven bir insanım” şeklinde konuştu.

Ahmet Şükrü Uluçay