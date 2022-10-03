İş yerine paraşütle inen işçi konuştu

İnegöl İlçesinde mobilya fabrikasında çalışan ve yamaç paraşütü tutkunu olan Adem Keskin iş yerine paraşütle gitti. 2 bin 200 metre yükseklikteki uçuş alanında hazır bulunan Adem Keskin İnegöl semalarına süzüldüler. Adem Keskin ise mesaiye geç kalınca çalıştığı fabrikanın bahçesine inmeye karar verdi. O sırada molada olan mesai arkadaşları, fabrikanın üzerine uçan paraşütçünün Keskin olduğunu anlayınca hemen telefonlarına sarıldı. O anlar cep telefonu ve güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Salih Bilal Aslan

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.