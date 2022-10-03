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İş yerine paraşütle inen işçi konuştu

İş yerine paraşütle inen işçi konuştu
İş yerine paraşütle inen işçi konuştu

Bursa’da paraşüt tutkunu fabrika işçisi, yaklaşık 2200 metreden atlayarak çalıştığı fabrikanın bahçesine indi. Arkadaşını havada gören mesai arkadaşları ise o anları cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydetti.

İş yerine paraşütle inen işçi konuştu - Tıkla İzle

İnegöl İlçesinde mobilya fabrikasında çalışan ve yamaç paraşütü tutkunu olan Adem Keskin iş yerine paraşütle gitti. 2 bin 200 metre yükseklikteki uçuş alanında hazır bulunan Adem Keskin İnegöl semalarına süzüldüler. Adem Keskin ise mesaiye geç kalınca çalıştığı fabrikanın bahçesine inmeye karar verdi. O sırada molada olan mesai arkadaşları, fabrikanın üzerine uçan paraşütçünün Keskin olduğunu anlayınca hemen telefonlarına sarıldı. O anlar cep telefonu ve güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Salih Bilal Aslan

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