İş yerine silahlı baskın: 2 yaralı

Olay, Alaaddinbey Mahallesi, Taşlıpare sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz kimliği öğrenilemeyen şüpheli veya şüpheliler iş yerine girerek Hüseyin İ. (44) ve Metin D. (40) ile tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken şüpheli veya şüpheliler tabanca ile Hüseyin İ. ve Metin D.'ye kurşun yağdırarak kaçtı.

Silah seslerini duyan çevredekiler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri 2 kişiyi vuran şüpheli veya şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.



Ahmet Berke Erdal

