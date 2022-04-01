İş yerine tırmanarak girdi, kasadaki tüm parayı çaldı

Edinilen bilgiye göre, Adapazarı ilçesinde bulunan 3 ayrı iş yerinden 10 bin lira çalınmasına ilişkin Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro ekipleri, harekete geçti. Yapılan incelemeler neticesinde ekipler, hırsızlık olayını gerçekleştiren şüphelinin 21 yaşındaki D.H.'nin olduğunu belirledi. Yapılan operasyon neticesinde gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemleri sonrasında çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Şüphelinin iş yerinde yaptığı hırsızlık olayı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, şüphelinin iş yerinin ikinci katına tırmanması, kasaya giderek paraları alması yer alıyor.



Orkun Kaya

