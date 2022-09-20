İş yerini basıp patronu ve oğlunu bıçakladı, o anlar kamerada

Olay, Mahmudiye Mahallesi Kısmet Sokak'ta faaliyet gösteren demir doğrama iş yerinde meydana geldi. Henüz ismi belirlenemeyen şahıs, arkadaşlarını da yanına alıp iş yerine gitti. İsmi belirlenemeyen şahıs, demir doğrama iş yeri sahibi yabancı uyruklu Ahmad Ajjan Elhadid (56) ve Yusuf Ajjan El Hadid'den (34) parasını istedi. Yaşanan tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Kavgada iş yeri sahibi ve oğlu bıçakla yaralandı. Şüpheli ve arkadaşları olaydan sonra kaçarak kayıplara karıştı. Olay yerine çok polis ekibi ve 112 ekipleri sevk edildi. Yaralı baba ve oğlu, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine götürülerek tedavi altına alındılar. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polis şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Salih Bilal Aslan