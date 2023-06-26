İş yerini yıkarken dükkanına su kaçıran komşusunu vurdu

Olay, saat 15.30 sıralarında Ovadüzü Mahallesi 308 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, N.A. (56) Karaağaç Mahallesi'nde bulunan iş yerini suyla yıkadı. Komşusu Y.U.Ş. (20), kendi dükkanına su girdiği gerekçesiyle N.A. ile tartıştı. Tartışma sonrası N.A., cipiyle bölgeden ayrıldı. Y.U.Ş., aracıyla takip ettiği N.A'nın önünü kesti. Araçtan inen N.A.'ya, Y.U.Ş. tarafından tabanca ile 3 el ateş edildi. Kurşunlar her iki bacağına da isabet eden N.A. yaralandı, şüpheli ise olay yerinden kaçtı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. N.A'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Enes Özkan

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