İş yerinin camını kırıp 15 telefonu çaldı, o anlar kameraya yansıdı

Manisa'nın Turgutlu ilçesi Yedieylül Mahallesi Eski Manisa Yolu üzerindeki cep telefonu satışı yapan iş yerine 21 Mart gecesi iş yerinin cam olan kapısını kırarak içeri giren bir şahıs yaklaşık 4 dakika içinde 15 adet cep telefonunu alarak kayıplara karıştı. Şahsın elindeki tornavidayla kapı kilidini önce zorladığı, açmayı başaramayınca cam olan kapıyı yine tornavida yardımıyla kırdığı o anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Dakikalar içinde iş yerine giren hırsız vitrindeki ve vitrin önündeki tezgahın çekmecesinde bulunan 15 adet telefonu alarak kayıplara karıştı. Hırsızın rahat tavırları dikkat çekerken, devriye gezen polis ekipleri iş yerinin camının kırık olduğunu fark ederek durumu iş yeri sahibi Barış İnan'a bildirdi. Yapılan incelemede iş yerinden 15 adet cep telefonunun çalındığı ve yaklaşık 50 bin TL zararın olduğu öğrenildi.

İş yeri sahibi 19 yaşındaki Barış İnan, "Pazar gecesi dükkanıma hırsız girdi. 01.58'de önce kapıyı zorlamış girememiş. Ardından saatler 03.00'de camı kırarak içeri girmiş. Telefonları almış. 15 telefon vardı. Müşteri cihazları da vardı. Hepsini almış. Biran önce yakalanmasını ve adalete teslim edilerek zararımın karşılanmasını istiyorum. 50 bin TL zararım var." dedi.

İlker Uyar