İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

İş yerinin camını taşla kırdı, içerdeki bağış kutusunu çaldı

İş yerinin camını taşla kırdı, içerdeki bağış kutusunu çaldı
İş yerinin camını taşla kırdı, içerdeki bağış kutusunu çaldı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde ayakkabı dükkanının camını geriye çekilip taş atarak kıran hırsız, iş yerinde bulunan bir derneğe ait bağış kumbarasını çaldı.

İş yerinin camını taşla kırdı, içerdeki bağış kutusunu çaldı - Tıkla İzle

Olay, geçtiğimiz gece Yeni Mahalle Atatürk Caddesi'nde bulunan ayakkabı dükkanında meydana geldi. Gece saatlerinde iş yerinin kapısının camını taş yardımıyla kırarak içeriye giren hırsız, içeride bulunan bir derneğe ait bağış kumbarasını çalarak kayıplara karıştı. Hırsız, etraftaki dükkanların güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kayıt altına alındı. Sabah iş yerini açan dükkan sahibi, içeriye hırsız girdiğini anlayınca polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine asayiş ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. Kapıda ve iş yerinde parmak izi çalışması yapan polis, iş yerine giren hırsızı tespit etmek için çalışma başlattı.

Geylani Topaloğlu

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.