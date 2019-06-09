İş yerinin dışını reklamla değil sosyal mesajlarla kaplattı

Erzurum'un Yakutiye ilçesi Lalapaşa Mahallesi'nde "Tostçu Talip" adlıyla tostçuluk yapan Talip Kocaman farkındalık oluşturmak için iş yerinin dışını “Kadına şiddete hayır!”, “Onlar için bir kap yemek, bir kap su onlar bize Allah'ın emaneti”, “Çığlık olmayı öğretmek yetmez, çocuk istismarına hayır” gibi sosyal mesajlar ile kaplattı.

20 yıldır liselerin yoğun olduğu mekanlarda tostçuluk yapan Kocaman reklam yerine Türkiye'yi yakından ilgilendiren sosyal mesajları iş yerinin camına asıyor.

Öğrencilerin sosyal mesajlara olumlu yaklaştığını belirten Kocaman, "20 yıldır burada hizmet veriyorum. 20 yıldır camlarımıza o yılda hangi konu o mesajları asıyorum. Öğrencilerin tepkileri güzel sosyal medyadan paylaşıyorlar. Bundan sonra da toplum gündemi neyi gerektiriyorsa camıma yine onu asacağım. Beni zorlamıyor ben zaten kazanacağımı kazanıyorum önemli olan insanlara bu mesajları hatırlatmak” dedi.

Sefa Tetik - Şahap Gürler