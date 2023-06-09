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İş yerinin önünde uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralandı

İş yerinin önünde uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralandı
İş yerinin önünde uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralandı

Samsun'da bir kişi, iş yerinin önündeyken motosikletli şahısların açtığı ateş sonucu ağır yaralandı.

Olay, Canik ilçesi Kuzeyyıldızı Mahallesi Mesut Birinci Caddesi'nde bulunan ikinci el eşya satan iş yerinin önünde saat 18.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kafalarında kask bulunan motosikletli 2 kişi iş yerinin önünde bulunan Şeref A.'ya (50) tabancayla ateş açarak kaçtı. Ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Şeref A. ameliyata alındı. Şeref A.'nın hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi. Polis kaçan kimliği belirsiz silahlı saldırganları yakalamak için çalışma başlattı. Olayla soruşturma devam ediyor.

Muhammer Ay

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