İş yerinin yatakhanesinde kenevir yetiştiren şüpheli yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Gazipaşa Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde; Gazipaşa ilçesi Korubaşı Mahallesi'nde E.K. isimli şahsın çalıştığı iş yerinin yatakhane kısmında saksı içerisinde kenevir ekimi yaptığı tespit edildi. Bunun üzerine Gazipaşa İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleriyle birlikte yapılan müşterek operasyonla şüpheli şahıs yakalandı. Şahsın tek kaldığı yatakhanede yapılan aramada; 50 kök kenevir bitkisi tespit edilerek el konuldu.

Gazipaşa Nöbetçi Cumhuriyet Savcısından alınan talimat ile şahıs hakkında 2313 Sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi hakkında kanuna muhalefet suçundan adli işlemlere başlanıldığı bildirildi.