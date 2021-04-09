İş yerleri alevlere teslim oldu

Edinilen bilgilere göre, İnegöl ilçesinin Mahmudiye Mahallesi'nde sünger satışı yapan iş yerinde. henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısada büyüyen alevler arkada tarafta bulunan iki işyerine daha sıçradı. Alev topuna dönen yangın yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Gelen ekipler yangına dört bir koldan müdahale etti. 1 saatlik çalışma sonucu yangın söndürüldü.

Yangın sonucu 2 işyeri yanarken bir işyerinde zarar gördü. Öte yandan yangını gören vatandaşlarda meraklı gözlerle olan bitine izledi. Polis ekipleri de meraklı vatandaşları olay yerinden uzaklaştırdı. Yangının çıkış sebebi ise araştırılıyor.

Seyfettin Aras