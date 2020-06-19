İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İş yerlerinden dizüstü bilgisayar çalan şüpheliler yakalandı

İş yerlerinden dizüstü bilgisayar çalan şüpheliler yakalandı
İş yerlerinden dizüstü bilgisayar çalan şüpheliler yakalandı

Gaziantep'te girdikleri pek çok iş yerlerinden dizüstü bilgisayar çalan ve bir otomobilden hırsızlık yapan 3 şüpheli şahıs güvenlik kameralarından tespit edilerek yakalandı. Şüpheliler, adli makamlarca tutuklandı.

İş yerlerinden dizüstü bilgisayar çalan şüpheliler yakalandı - Tıkla İzle

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Şahinbey ve Şehitkamil ilçelerinde meydana gelen 2 iş yeri ve 1 otodan hırsızlık olayı ile ilgili çalışma yaptı.

Yapılan çalışmalarda, iş yerlerinde meydana gelen dizüstü bilgisayar ve otodan meydana gelen hırsızlık olaylarının şüphelileri yakalandı. Şüphelilerin iş yerlerine girip dizüstü bilgisayarları çalma anları güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi.

Görüntülerden tespit edildikten sonra yakalanan 3 şüpheli şahıs adli makamlarca tutuklandı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.