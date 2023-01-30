İş yerlerinin kapı tokmaklarını kırdı, baharat tezgahını dağıttı
Antalya'nın Manavgat ilçesinde önce sürücülerin önüne atlayarak cep telefonuyla araçlarını görüntüleyen İngiliz vatandaşı, iş yerlerine ve araçlara zarar vermeye başladı. Sabah saatlerinde Demokrasi Bulvarında ortaya çıkan İngiliz, birçok iş yerinin cam kapı tokmağını zorlayarak kırarken, baharatçının tezgahını açıp malzemeleri ortalığa saçtı. Malzemeleri ve iş yerinin kapısı zarar gören Murat Türkmen isimli baharatçı, gördüğü manzara karşısında şaşkına döndüğünü söyledi.
Geçtiğimiz günlerde Manavgat Devlet Hastanesi bahçesinde, Hüseyin Avni Akın Caddesinde ve aynı günün gecesi Hastane Caddesinde görülen boynundaki kartta 'İşitme kaybım var, bu nedenle sizi duyamayabilirim. Açık bir şekilde konuşun bağırmayın, gerekirse yazın' ibaresi bulunan İngiliz vatandaşı Andy Stonehause Manavgat Caddelerinde araçların önünü kesip fotoğraflarını çekmenin yanında iş yerlerine ve araçlara zarar vermeye başladı.