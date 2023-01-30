İş yerlerinin kapı tokmaklarını kırdı, baharat tezgahını dağıttı

Geçtiğimiz günlerde Manavgat Devlet Hastanesi bahçesinde, Hüseyin Avni Akın Caddesinde ve aynı günün gecesi Hastane Caddesinde görülen boynundaki kartta 'İşitme kaybım var, bu nedenle sizi duyamayabilirim. Açık bir şekilde konuşun bağırmayın, gerekirse yazın' ibaresi bulunan İngiliz vatandaşı Andy Stonehause Manavgat Caddelerinde araçların önünü kesip fotoğraflarını çekmenin yanında iş yerlerine ve araçlara zarar vermeye başladı.

Arif Kaplan

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