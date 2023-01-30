İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

İş yerlerinin kapı tokmaklarını kırdı, baharat tezgahını dağıttı

İş yerlerinin kapı tokmaklarını kırdı, baharat tezgahını dağıttı
İş yerlerinin kapı tokmaklarını kırdı, baharat tezgahını dağıttı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde önce sürücülerin önüne atlayarak cep telefonuyla araçlarını görüntüleyen İngiliz vatandaşı, iş yerlerine ve araçlara zarar vermeye başladı. Sabah saatlerinde Demokrasi Bulvarında ortaya çıkan İngiliz, birçok iş yerinin cam kapı tokmağını zorlayarak kırarken, baharatçının tezgahını açıp malzemeleri ortalığa saçtı. Malzemeleri ve iş yerinin kapısı zarar gören Murat Türkmen isimli baharatçı, gördüğü manzara karşısında şaşkına döndüğünü söyledi.

İş yerlerinin kapı tokmaklarını kırdı, baharat tezgahını dağıttı - Tıkla İzle

Geçtiğimiz günlerde Manavgat Devlet Hastanesi bahçesinde, Hüseyin Avni Akın Caddesinde ve aynı günün gecesi Hastane Caddesinde görülen boynundaki kartta 'İşitme kaybım var, bu nedenle sizi duyamayabilirim. Açık bir şekilde konuşun bağırmayın, gerekirse yazın' ibaresi bulunan İngiliz vatandaşı Andy Stonehause Manavgat Caddelerinde araçların önünü kesip fotoğraflarını çekmenin yanında iş yerlerine ve araçlara zarar vermeye başladı.

Arif Kaplan

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.