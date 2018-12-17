İşadamı Salih Karahan'ın oğlu Vedat Karahan dünya evine girdi

Adıyamanlı İşadamı ve Sunucu Karahan'ın oğlu Vedat Karahan, Esra Avcı ile dünya evine girdi. Başakşehir'de yapılan düğün töreni Kuran-ı Kerim tilavetiyle başladı. Ardından düzenlenen törenle çiftin resmi nikahı kıyıldı. Düğününe Sultangazi AK Parti İlçe Başkanı Abdurrahman Dursun, ünlü Türkücü Selahattin Alpay,Şarkıcı ve eski manken Tuğba Özay, Türkücü Aydın Aydın, Türkücü Sılanaz, Türkücü Başak Kar, işadamları, yerel siyasetçiler ve kalabalık davetli topluluğu katıldı. Davetliler söylenen türkülerle halay çekerken, genç çift Tuğba Özay'ın şarkısıyla dans etti. Katılan davetliler genç çifte mutluluk diledi.

Oğlunun dünya evine girmesinden dolayı mutlu olduğunu dile getiren Salih Karahan,'' Çok sevdiğimiz dostlar bizimle bir aradalar. Sanatçılar burayı farklı şekilde renklendirdiler ve bize mutluluk verdiler. Allah tüm dostlarımıza böyle güzel günleri nasip etsin'' dedi.

Düğüne katılan Ünlü türkücü Selahattin Alpay, ''İnsanoğlunun iyi günde ve kötü günde hep beraber olması lazım. Allah acı vermesin, cenazelerde dostluk birlikteliği güzel oluyor, düğünlerde de öyle güzel oluyor. Salih, benim güzel kardeşim. Böyle güzel düğüne davet edildik, böyle bir ortamda olmaktan onur duydum. Gençlere, Allah bir yastıkta kocaltsın diyorum'' şeklinde konutu.

''Artık darısı benim başıma''

Davetliler arasında bulunan Şarkıcı ve eski manken Tuğba Özay, ''Güzel birliktelik, görkemli bir düğünle taçlanıyor. İnşallah genç çiftimizin mutlulukları daim olur. Dünya ve vatanımız için inşallah hayırlı evlatlar yetiştirler. Düğün çok kalabalık, çifttin sevenleri ve sevdikleri burada. Artık darısı benim başıma. Mutluluklar diliyorum'' açıklamasında bulundu.

Sultangazi AK Parti İlçe Başkanı Abdurrahman Dursun ise şöyle konuştu: ''Bu güzel düğünde hemşerimiz Salih ağabeyimizle bir aradayız. Burada hem Adıyamanlı hemşerilerimiz hem de birçok ilden kendisiniz tanıyan ve seven insanlar burada. İnsanlar böyle mutlu günlerde bir arda olmanın heyecanını yaşıyor. Bizde bu mutluluğa ortak olmak için buradayız. Genç kardeşlerimize bir ömür boyu mutluluk diliyorum. Bugün sevgiye adım attıkları ilk gün, budan sonrası onlar için daha önemli''.

Türkülerle davetlileri eğlendiren Türkücü Sılanaz,''Çok değerli ve saygı duyduğum bir ağabeyimin evladının düğünündeyiz. Oğluna ve güzel gelinine bir ömür boyu mutluluklar diliyorum. Rabbim Mutluluklarını daim etsin inşallah'' dedi.

Düğünü kendi düğünleri gibi gördüğünü belirten Türkücü Başak Kar, çifte saadetler ve mutluluklar diledi.

Adem Gürer - Tunacan Atalay

