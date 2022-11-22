İşCep 11,5 milyon kullanıcıyı aştı

Mobil bankacılık uygulaması İşCep, 585 fonksiyonu ile kullanıcıları için özel tasarlanan finansal çözümler ve hizmetler doğrultusunda kişiselleştirilmiş bankacılık deneyimi sunuyor. İşCep ile gerek bireysel gerekse ticari müşteriler işlemlerini yapabiliyor. İşCep, 15. yılında 11,5 milyon kullanıcıyı aşarken, her gün 3,5 milyon kişi işlemlerini uygulamadan gerçekleştiriyor.

Her 4 yeni müşteriden biri İşCep'ten

Yapılan açıklamaya göre, İşCep'in “Müşteri Olmak İstiyorum” özelliğiyle, 2022 yılında her 4 yeni İş Bankası müşterisinden biri İşCep'ten bankanın müşterisi oldı. Banka müşterileri kredi, kredi kartı ve ek hesap başvurularının yanı sıra yatırım işlemlerini de uygulamadan yapabiliyor. 2022 yılında yatırım fonu ve hisse senedi alış-satışta 3 işlemden 2'si, vadeli hesap açılışlarında her 2 işlemden 1'i uygulamadan gerçekleştirildi.

Ekim 2022 itibarıyla bankanın tüm kanallarından yapılan bankacılık işlemlerinde uygulamanın payı yüzde 72'ye ulaştı. 4. yaşına giren yapay zekâ destekli kişisel asistan Maxi'nin kullanıcı sayısı 8,1 milyona, diyalog sayısı ise 61 milyona ulaştı.

Geleceğe Orman ile 80 bin fidan bağışlandı

Sürdürülebilir bir gelecek hedefi doğrultusunda bankanın geçtiğimiz yıl uygulama üzerinden hayata geçirdiği Geleceğe Orman'ın katılımcı sayısı 190 bini aştı, 90 milyonun üzerinde karbon puan toplandı. 1.000 karbon puan hedefine ulaşan katılımcılar adına TEMA Vakfı'na bağışlanan 30 bin fidanla Geleceğe Orman'ın ilk ormanı Gaziantep Kızılin'de oluşturuldu.

Banka, Geleceğe Orman için bugüne kadar TEMA Vakfı'na 80 bin fidan bağışladı. Uygulama, 2022 yılında ulusal ve uluslararası düzeyde toplam 21 ödüle layık görüldü.

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