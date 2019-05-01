İşçi Bayramı'nın öteki yüzü

1 Mayıs İşçi Bayramı ülke genelinde düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlanırken, Aydın'da tarım çalışanları bayramlarını meydanlarda değil ekmek parası için tarlada kutladı.

İşçi bayramının kendilerine göre bir anlam ifade etmediğini ve tatil yapanların gününün bayram olduğunu belirten tarım çalışanları “Bizim bayramımız hasat sezonunda emeğimizin karşılığını alırsak oluyor” diye konuştular.

Tarlaların ekim ve dikim sezonu olması nedeniyle adeta zamanla yarıştıklarını belirten Aydınlı çiftçilerden Ömer Elbey, işçi bayramını sadece takvimlerden ve haberlerden fark ettiklerini belirterek bugünü havanın da müsait olması nedeniyle çalışarak geçirdiklerini söyledi.

Resmi tatil olarak kutlanan 1 Mayıs İşçi Bayramı dolayısıyla şehir merkezlerinde sakin bir gün yaşanırken, köyler yoğun bir çalışma günü yaşandı. Aydın il genelinde geçimini tarım işleri ile sağlayanlar her gün olduğu gibi bugünü de çalışarak geçirdi. Kimi tarlasını sürerken kimi de İşçi bayramını fide dikerek geçirdi.

Şehir merkezlerinde öğlen saatlerinde başlayan 1 Mayıs İşçi Bayramı etkinlikleri akşam saatlerine kadar değişik programlarla devam etti.

İşçiler yürüdü, onlar çalışmaya devam etti

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle Samsun'da bazı sendikalar yürüyüş gerçekleştirdi. Yürüyüş esnasında bazı işçiler ise yürümek yerine ekmek paralarını kazanmak için çalışmaya devam etti.

Samsun'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle Türk-İş, DİSK, KESK ve TTB yürüyüş gerçekleştirdi. İstasyon Mahallesi Ray Apartmanı önünde toplanan kalabalık, Cumhuriyet Caddesi istikametinden Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü.

“Ekmek parası için çalışmaya mecburum”

Yürüyüş esnasında ise bazı simitçiler ve inşaat işçileri kalabalıkla birlikte yürümek yerine ekmek paralarını kazanmak için çalışmaya devam etti. Bir inşaatta çalışan işçi Davut Sünnetçi, ekmek parası için çalışmaya mecbur olduğunu söyledi. Ekmek mücadelesi verdiğini ifade eden Sünnetçi, ailesini geçindirmeye çalıştığını belirtti.

Bir başka inşaat işçisi Ramazan Alim ise ailesinin karnını doyurmak için yürümek yerine 1 Mayıs da bile çalıştığını aktardı. Hep bir mücadele içinde olduklarını kaydeden Alim,"Çoluk çocuğumuz aç. Yeri geliyor kuru ekmek yiyoruz. Hani kimse sahip çıkmıyor bize" diye konuştu.

Sendikaların yürüyüş etkinliği Cumhuriyet Meydanı'nda yapılan basın açıklamasının ardından sona erdi.

Barış Gök