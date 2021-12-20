İşçi, memur ve sözleşmeli personeller için yeni sözleşmeler imzalandı

İnegöl Belediyesi'nde 3 ayrı personel grubunu ilgilendiren 2 ayrı sözleşme imzalandı. Hizmet İş Sendikası ile 34 kadrolu işçiyi kapsayan 2 yıllık yeni toplu sözleşme imzalanırken, Memur-Sen Konfederasyonuna bağlı Bem-Bir-Sen ile de 157 memur ve 49 sözleşmeli personel için sosyal denge sözleşmesi imzalandı.

Bem-Bir-Sen Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Sever, “Bugün Memur-Sen Konfederasyonuna bağlı Bem-Bir-Sen Bursa Şubemizin üyelerimiz için yapacağı sosyal denge anlaşmasını imzaladık. Bu vesileyle İnegöl ilçemiz ticarî anlamda, ihracat anlamında gerçekten çok büyük bir ilçemiz.

Bu anlamda değerli Başkanımız da çalışan memur arkadaşlarımızın özlük sosyal haklarını ekonomik yönden iyileştirilmesi anlamında, yerel paydan en üst seviyede bugün burada sosyal denge anlaşmasını imzalayacağız. Ben sosyal denge anlaşmamızın memur arkadaşlarımıza hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Belediye Başkanımıza, Bursa Şube Başkanımıza, katkı veren herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Hizmet İş Sendikası Bursa Şubesi Denetleme Kurulu Başkanı ve İnegöl Temsilcisi Necmettin Sarkın ise, “Kadrolu işçilerimizle ilgili toplu iş sözleşmesi sürecini tamamladık, bugün imza altına aldık. Başkanımıza ve başkan yardımcımıza katkılarından dolayı teşekkür ediyorum, çalışan arkadaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

“İyi bir kadroyla çalışıyoruz”

Gücünü halktan ve ekibinden aldığını ifade eden Belediye Başkanı Alper Taban da “Bugün hayırlı bir iş için bir araya geldik. Hayırda acele etmek lazım. Bizler İnegöl Belediyesi olarak iyi bir kadroyla çalışıyoruz. Bütün mesai arkadaşlarımıza yürekten teşekkür ediyorum. Onların azmi ve gayretiyle İnegöl olarak iyi işler ortaya koyuyoruz. Bu daha da iyi olacak bundan eminim. Çünkü ben gücümü halkımdan ve kıymetli ekibimden alıyorum. Birlikte sinerjiye dönüştürüyoruz bu çalışmaları” dedi.

İki ayrı sözleşme imzalamak için bir araya geldiklerini dile getiren Taban, şöyle devam etti: “Bugün burada iki tane sözleşme yapmış oluyoruz. Biri kadrolu işçilerimizi kapsayan toplu iş sözleşmesi. 34 arkadaşımızın sözleşmesi bu. 2022 yılının başından 2023 sonuna kadar geçerli olacak 2 yıllık bir toplu iş sözleşmesi olacak bu. Arkadaşlarımızı enflasyona ezdirmeden, enflasyon üzerinde bir destekle inşallah onların maaşlarında, sosyal haklarında iyileştirmeler yapmış olacağız.

Diğer tarafta da sosyal denge sözleşmesi imzalıyoruz. Orada da hem memur arkadaşlarımız hem de sözleşmeli çalışanlarımızla ilgili toplam 206 arkadaşımızı kapsayan bir sözleşme imzalıyoruz. Burada da sosyal denge bir hak olarak verilebiliyor. Tabii burada bir artışa gidiyoruz. Daha önce belirlenen sosyal denge rakamını yüzde 100 olarak verebiliyorduk, burada yüzde 120'ye çıkma imkânımız oluştuğu için bu oranda bir iyileştirme yapmış olacağız. Hatta sözleşmeli personelimizde bir miktar daha iyileşme olmuş olacak. Çünkü onlarda oran yüzde 90'dı.” Konuşmaların ardından sendika temsilcileri ile karşılıklı olarak imzalar atılarak sözleşmeler tamamlanmış oldu.