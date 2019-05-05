İşçi olarak başladığı seralarda bugün yurt dışına çiçek ihraç ediyor

30 yaşındaki Hayrettin Özçakı, 2006 yılında seralarda çalışmak için Şanlıurfa'dan Antalya'ya geldi. Aksu ilçesine yerleşen Özçakı, birçok serada ailesi ile birlikte çiçek üretmeye başladı. Bir süre sonra kendi serasını kurarak çiçekleri kendisi üretmeye karar Hayrettin Özçakı, mahallenin muhtarının annesinden 17 dönümlük arazini kiraladı. Burada önce 17 dönüm alan üzerine sera yapan Özçakı, daha sonra seralarında farklı türlerde çiçekler yetiştirmeye başladı. Çektiği banka kredisinin yanı sıra ailesinin de desteğini arkasına alan Özçakı, 17 dönüm serayı 1 milyon 200 bin TL'ye kurdu.

“İşçi olarak buraya geldim”

Serada ürettiği karanfil ve diğer türde çiçekleri Hollanda ve İngiltere pazarlarına ihracat eden Özçakı, kısa sürede servetine servet kattı. Özçakı, bir zamanlar kendisinin de işçi olarak çalıştığı seralarda bu kez 15 işçisi bulunan patron oldu. Özçakı, zaman zaman işçilerine yardımcı da olmaya da devam ediyor.

Hayat hikayesini İHA muhabirine anlatan Özçakı, “2006 yılında Şanlıurfa Viranşehir'den Antalya'ya geldim. Antalya'da seralarda çeşitli işlerde çalıştım. İşçi olarak buraya geldim. 2011 yılında kendim sera kiralamaya karar verdim. 2016 yılına kadar kendi küçük seramda üretim yaptım" dedi.

“Hollanda'ya ihracat ediyorum”

2017 yılından itibaren şirket kurmak istediğini belirten Özçakı, “Hemen bir şirket kurdum. Şu anda seramda bulunan çiçekleri Hollanda'ya ihraç ediyorum. Bunu da etrafımdaki firmalardan öğrendim. 17 dönüm seram var. Çeşitli çiçekleri yetiştirmeye başladım. 15 tane çalışanım var. Sermayem vardı, birikimim de vardı. Biraz da kredi çektim. Bu işletme bana 1 milyon 200 bin TL'ye mal oldu. Bu sene harcadığım parayı kazanırım diye düşünüyorum. Buradan toplanan çiçekleri önce soğuk havaya koyuyoruz. Daha sonra ise Hollanda pazarına veriyoruz. Gün oluyor çok iyi satışlar oluyor, gün oluyor iyi olmuyor” dedi.

Ertuğrul Gün

