İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İşçi servisi ile beton mikseri çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

İşçi servisi ile beton mikseri çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı
İşçi servisi ile beton mikseri çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde beton mikseri ile işçi servisi çarpıştı. Kazada işçi servisinin şoförü yaşamını yitirdi. Mikser sürücüsü ve serviste bulunanlar yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza 06.30 sıralarında Saltukova beldesi Çorak köyü yol ayrımında meydana geldi. Filyos liman inşaatına işçi taşıyan Özer Pamuk idaresindeki 67 AAY 308 plakalı işçi servisi ile E.E. idaresindeki 34 DC 0219 plakalı beton mikseri çarpıştı. Kazada işçi servisinin şoförü Özer Pamuk hayatını kaybederken mikser sürücüsü E.E. ise ağır yaralandı.

Kazada serviste bulunan işçiler; Ü.T., G.S., Ş.K. ve S.Y. yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ekipleri AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı. Yaralılar ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hastanedeki tedavileri devam ederken jandarma ekiplerinin de incelemesi sürüyor.

Gülcan Çolak

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.