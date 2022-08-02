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İşçi servisi ile minibüs şoförünün silahlı, sopalı kavgası kamerada

İşçi servisi ile minibüs şoförünün silahlı, sopalı kavgası kamerada
İşçi servisi ile minibüs şoförünün silahlı, sopalı kavgası kamerada

Bursa'da servis şoförü ile yolcu minibüsü şoförü arasında silahlı sopalı kavga kameralara yansıdı.

İşçi servisi ile minibüs şoförünün silahlı, sopalı kavgası kamerada - Tıkla İzle

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Demirtaş Sakarya Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, servis şoförü ile minibüs şoförü arasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı.

Tartışma kısa sürede araçlardan dışarı taşarak büyüdü. Kavganın büyümesinin ardından yolcu minibüsü şoförü yanında getirdiği tabancayı çıkararak tehdit etti.

Servis minibüsü ise aracında bulundurduğu sopayı getirdi. Bir süre boyunca birbirlerini tehdit eden sürücüler daha sonra ayrılarak yollarına devam ettiler.

Ali Kamur - Abdullah Uğur
 

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