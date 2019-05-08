İşçi servisi ile otomobil çarpıştı:14 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Gaziantep Organize Sanayi'de bulunan bir fabrikada mesai bitmesinin ardından işçileri almaya giden Şehmuz Ş. idaresindeki 06 FG 9147 minibüs, Mustafa Ö. idaresindeki otomobil ile çarpıştı. Şehitkamil ilçesi Süleymanobası köyüne seyir eden otomobil, Organize Sanayi Bölgesi'nden çıkan ve Beykent istikametine giden minibüse ortadan çarparak, aracın devrilmesine neden oldu. Kaza anında her iki aracın sürücüleri ile minibüste bulunan 11 kişi ve otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırılarak, tedavi altına alındı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, Mustafa Ö. idaresindeki otomobilde bulunanların ise Süleymanobası Mahallesi'ndeki bir yakınlarının mevlidine katılmak için seyir halinde oldukları öğrenildi.

Mehmet Bulut



