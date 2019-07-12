İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İşçi servisi kaza yaptı: 10 yaralı !

İşçi servisi kaza yaptı: 10 yaralı !
İşçi servisi kaza yaptı: 10 yaralı !

Kayseri’de işçileri taşıyan servis aracı kaza yaptı. Kazada 10 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza Melikgazi ilçesine bağlı Şehit Taha Carım Bulvarı'nda meydana geldi. C.S.'nin kullandığı 38 GP 692 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, kavşaktan gelen N.T.'nin kullandığı 38 P 0431 plakalı işçi servisine çarptı. Çarpmanın etkisiyle yan yatan servisteki 10 işçi yaralandı. Olay yerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

112 sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından, yaralılar çeşitli hastanelere götürülürken, kaza yapan araçlar çekici ve vatandaşların yardımıyla yoldan kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.  

Eren Kan


 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.