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İşçi servisi kaza yaptı: 10 yaralı

İşçi servisi kaza yaptı: 10 yaralı
İşçi servisi kaza yaptı: 10 yaralı

Manisa’da işçileri taşıyan servis aracının karıştığı zincirleme kazada 10 kişi yaralandı.

İşçi servisi kaza yaptı: 10 yaralı - Tıkla İzle

Alınan bilgiye göre, İzmir - Ankara Karayolu Bağyurdu kavşağı yakınlarında M.A. (40) idaresindeki 45 J 6319 plakalı servis aracına plakası öğrenilemeyen E. G.(46) idaresindeki kamyon arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle servis aracıda, A.N. idaresindeki 35 PPJ 57 plakalı tıra çarptı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, polis ve jandarma ekibi sevk edildi.

Kazada Ş.G. (36), V.Ç. (49), N.K. (48), M.Ş. (52), E.G.(48), S.K.(30), A.T. (64) M.A.(40), A.G (18), B. D yaralandı. Yaralılar Turgutlu Devlet Hastanesi ve Özel Egeumut hastanesinde tedavi altına alındı.

İlker Uyar
 

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