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İşçi servisi şarampole yuvarlandı: 6 yaralı

İşçi servisi şarampole yuvarlandı: 6 yaralı
İşçi servisi şarampole yuvarlandı: 6 yaralı

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde işçi servisinin şarampole yuvarlandığı kazada 2'si ağır 6 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre kaza, öğle saatlerinde Nallıhan-Ankara karayolu Atça Beklemesi yakınlarında meydana geldi. Tarım işçilerini taşıyan minibüs, sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada 6 kişi yaralanırken, olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan 2 kişi, itfaiye ekipleri tarafında sıkıştıkları yerden çıkarılırken, yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Doğukan Can Yüksel
 

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