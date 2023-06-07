İşçi servisi şarampole yuvarlandı: 6 yaralı



Edinilen bilgiye göre kaza, öğle saatlerinde Nallıhan-Ankara karayolu Atça Beklemesi yakınlarında meydana geldi. Tarım işçilerini taşıyan minibüs, sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada 6 kişi yaralanırken, olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan 2 kişi, itfaiye ekipleri tarafında sıkıştıkları yerden çıkarılırken, yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Doğukan Can Yüksel



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