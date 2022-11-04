İşçi servisi sinyalizasyon direğine çarptı: 2'si ağır 9 yaralı

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı İnecik Mahallesi, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada, B.E.H. yönetimindeki 38 P 0491 plakalı işçi servisi, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu sinyalizasyon direğine çarptı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri kazanın meydana geldiği yolda güvenlik önlemi alırken, yaralılarda itfaiyenin yardımı ile servisten çıkarıldı. Geniş çapta maddi hasarın meydana geldiği servis de çekici ile kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ali Göç

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